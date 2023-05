Luis Alfonso se ubica con su canción 'La Ex' en la lista de las más escuchadas en Colombia

"Primera alfombra roja y me llevo el Premio a Mejor Artista Revelación en los Premios Nuestra Tierra", fueron las palabras de Luis Alfonso.

Luis Alfonso ratifica su éxito siendo uno de los artistas más escuchados en la radio nacional con su sencillo 'La Ex', el cantante celebra la noticia de que esta canción acaba de ingresar al selecto TOP 3 del género popular en Colombia según Monitor Latino.



Desde su lanzamiento 'La Ex' se perfiló como una de las grandes favoritas del primer semestre del 2023, en plataformas se posicionó rápidamente en las tendencias y las cifras continúan en ascenso con más de 7 millones de streams combinados al día de hoy.



Las buenas noticias no paran, pues recientemente Luis Alfonso recibió el galardón como 'Artista Revelación' en los Premios Nuestra Tierra que reconocen el talento colombiano.