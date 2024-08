Han pasado varias semanas desde que finalizó el reality del Canal RCN 'La casa de los famosos', una producción que destacó por varios momentos de romanticismo entre algunos de sus participantes, como en el caso de Ornella Sierra y Miguel Bueno, hermano de Pipe Bueno.

Desde su salida del programa, ambos dejaron abierta la posibilidad de conocerse más. Aunque se les ha visto juntos en varios eventos, recientemente aseguraron que no tienen una relación seria. Esto desató una ola de rumores, insinuando que Bueno no quería comprometerse con Sierra porque aún estaba enamorado de su exnovia, Carolina Pico. De hecho, hace unos días se viralizó un video en el que se veía a Miguel Bueno en una fiesta, bailando muy cerca de otra mujer que no era 'La barbie costeña'. Muchos especularon que se trataba de Pico, pero ella desmintió estas suposiciones, sugiriendo que está saliendo con el cantante Kapo.