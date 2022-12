Luego de 20 años, así se ven las inolvidables 'PopStars', ¿irreconocibles?

Esta talentosa mujer se ha dado a conocer, no solo por su talento con la voz sino también por su forma de actuar. En la novela ‘Tres milagros’ actuó como ‘Luz Dary Landazuri’.

Ha sido una de las pocas integrantes de las ‘ PopStars ’ que ha sido reconocida a nivel mundial. No solo logró conquistar la pantalla nacional, sino que logró hacer parte del elenco principal de ‘Isa Tk+’ , producción de Nickelodeon Latinoamérica y su papel era la antagonista, Catalina Bernabeu. Cada año iba adquiriendo más reconocimiento, tanto así que fue la voz de ‘ Pepa Madrigal’ en la película de Encanto de Disney que ha sido todo un éxito mundial.

Natalia Bedoya

Aunque no ha sido muy activa en el mundo del entretenimiento, ha estado más activa que su excompañera Vanessa Noriega. Sin embargo sigue en el arte con varios papeles en la pantalla chica y cantando.

Su última participación en una novela fue en el 2016 y a partir de allí ha estado presente en varios programas.

Ahora bien, en una entrevista que hizo con RCN aseguró que “yo he sido muy obsesiva con la composición. Me parece que es un gran reto componer buenas canciones, porque me ha retado a interpretar esto en repertorios como el clásico y como el folclor colombiano”, expresó la artista.