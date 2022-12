Lucas Arnau habló sobre su aterradora adicción: "pensé en quitarme la vida"

Al famoso actor Lucas Arnau le ocurrió lo que a muchos colombianos.

De acuerdo a lo dicho por Arnau en una entrevista con un medio nacional, él se convirtió en adicto a las pastillas para dormir de la manera más simple posible. La primera que tomó fue para sobrellevar un largo vuelo en avión, sin embargo, estas empezaron a hacerle falta y rápidamente empezó a tomarlas todos los días al punto que las ingirió durante seis o siete años.

"Me empezó a hacer falta y durante seis o siete años me tomé la pastilla todos los días. Llegué a consumir pastilla y media, que no era nada en ese momento. O yo creía que no era nada" aseguró.

En medio de su desconocimiento médico, la dosis aumentó, pues cuando el confinamiento producto del Covid-19 azotó a Colombia, él recurrió a las pastillas para dormir, sin embargo, en este momento ya tres dosis no le hacían nada, por lo que Lucas fue aumentando la cantidad hasta llegar a 20 pastillas.

"Tres pastillitas porque no dormía nada de la ansiedad. Después las tres no me hacían nada, entonces me tomaba tres y media; luego las tres y media no me hacían nada, y así sucesivamente, hasta que llegué a 20 pastillas diarias para poder dormir" contó.

La situación de salud se volvió algo extremo, pues tuvo depresión e incluso pensó en quitarse la vida, ya que pensaba en tirarse del balcón, incluso él pensaba que ese debería ser su final, la muerte. En medio de lo que estaba viviendo, le contó a su hermana que "quería morir" y ella fue quien lo ayudó, posteriormente asistió a un centro especializado y logro cerrar ese oscuro capítulo de su vida.