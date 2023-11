Lowe León y las pullas a Andrea Valdiri en su nueva canción: no se guardó nada

Lowe León lanzó 'Se metió El león' y dejó un par de mensajes, ¿son para Valdiri?

Lowe León sorprendió a más de uno con su más reciente lanzamiento, 'Se metió El león'. Llegó con ritmo muy pegajoso y puso a bailar a más de uno con cada nota. Lo que llamó la atención fue parte de la letra, en la que dice "a mí me dice que soy mal padre, no le hago caso, me vale". Lo que generó dudas si se la estaba dedicando a su expareja, Andrea Valdiri.