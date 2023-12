¿Qué dijo Lowe León sobre su hija Adhara?

Lowe León ha querido mantenerse alejado de la polémica, pues no quiere referirse a su expareja Andrea Valdiri, incluso el cantante aseguró que sus abogados no se lo tienen permitido: “Yo en realidad he optado por simplemente enfocarme en mi carrera. Entiendo que para los medios y las personas entre ella y yo quedaron muchas cosas sueltas en el aire, pero es que tampoco me dejan mencionarla, los abogados así lo decidieron. Lo que tengo por decir es que estoy muy contento y feliz. Dios va poniendo las cosas en su lugar, todo se está dando a mi favor y estoy aprovechando las oportunidades de la vida”.

León estuvo como invitado en el podcast 'The Corner', del presentador Carlos Mario Niño, allí dedicó unas sentidas palabras a su pequeña hija Adhara: “Siempre la ha querido muchísimo, que aquí está siempre su papá y que voy a hacer todo lo posible por darle mucho amor y darle mucho ejemplo. Un ejemplo de un padre responsable, que siempre ha querido estar con ella”. Esto no pasó desapercibido por los fanáticos de él y su expareja, lo que hizo que se dividieran las opiniones en las redes sociales.

Algunos destacan la figura paterna que León quiere ser para su hija, mientras que otros indican que es un discurso "conveniente", que utiliza en la actualidad, ya que al principio no quería reconocer la niña. Hasta el momento, Andrea Valdiri no se ha pronunciado frente a esta situación.