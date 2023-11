Louis Tomlinson vuelve a Colombia: fecha y precio de las boletas

Hay que recordar que, Tomlinson visitó el territorio nacional en 2022, promocionando su álbum Walls , un trabajo lleno de éxitos y números uno en el mundo, por su puesto la fecha fue SOLD OUT casi desde su anuncio.

Tomlinson ha ganado numerosos premios, incluyendo los the TDY Awards 2020 por "Mejor Álbum del Año - WALLS"; iHeartRadio Music Awards 2020 por "Los Mejores Fans"; Teen Choice Award por "Mejor Canción- Arista Masculino" en 2019 con "Two of Us," y un EMA Award por "Mejor Acto en UK e Irlanda" en 2017, entre otros.

Como miembro de One Direction, Louis Tomlinson también acumuló una impresionante cantidad de premios, incluyendo: 7 American Music Awards, 7 BBC Teen Awards, 6 Billboard Music Awards, 5 Billboard Touring Awards, 7 Brit Awards, 12 MTV Europe Awards, 4 MTV Video Awards, 3 People's Choice Awards, y 28 Teen Choice Awards, en total 193 premios en 286 nominaciones.