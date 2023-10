Los temas que cantará RBD en el concierto en Medellín, ¿te las sabes todas?

Durante cuatro días, 3,4,5 y 6 de noviembre, vivirán la mejor de las experiencias musicales. Los seguidores esperan a Anahí Puente, Dulce María, Christopher Uckermann, Maite Perroni y a Christian Chávez para cantar junto a ellos y recordar esas épicas de la novela mexicana más querida por los colombianos.

Setlist de RBD: los temas que cantarán en Medellín

1. Tras de mí

2. Un poco de tu amor

3. Cerquita de ti

4. Aún hay algo

5. Otro día que va

6. Así soy yo / Cuando el amor se acaba / Fuego

7. Inalcanzable

8. Tenerte y quererte / Me voy / Dame / Y no puedo olvidarte / Para olvidarte de mí

9. Enséñame

10. Qué hay detrás

11. Tu amor

12. Era la musica / Wanna Play / Cariño mío

13. Celestial

14. Bésame sin miedo

15. Ser o parecer

16. Futuro ex-novio / Qué fue del amor

17. No pares

18. Este corazón

19. Siempre he estado aquí

20. Empezar desde cero

21. Solo quédate en silencio

22. Sálvame

23. Nuestro amor

24. Rebelde