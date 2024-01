Esta noche del siete de enero se han llevado los Golden Globes 2024. En donde varias celebridades han dado lo mejor de sí en la alfombra roja para mostrar sus mejores looks.

Una de las primeras en sorprender fue Selena Gómez, quien con su vestido rojo dejó a todos impactados con su belleza. También tuvo su entrada triunfal Margot Robbie, quien le dio vida a Barbie, una de las películas más taquilleras del momento.

Alguien que no podía faltar en esta gran gala fue Taylor Swift, quien ha estado dando los mejores conciertos de su vida en varios países. La intérprete de 'You Belong With Me' vistió un traje verde con el que llamó la atención de todos los asistentes.

Quien también dejó a todos atónitos fue Jennifer López con su vestido rosado junto a su esposo, Ben Affleck. Tampoco podía faltar Jennifer Aniston, la recordada actriz de la serie 'Friends'. Dualipa también llegó como toda una reina a los Golden Globes, quien se lució y mostró ese hermoso cabello que tiene. Además, de un vestido negro que impactó con su belleza. Lee también:Selena Gómez llegó como toda una reina a los premios Golden Globes: su look enamoró a muchos