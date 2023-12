Los creadores de 'Stranger Things' desmienten la teoría más popular sobre la serie

¿Todo en 'Stranger Things' es solo un sueño?

"Esto sería el equivalente a decir que todo fue un sueño", explicó Ross Duffer, descartando la idea y asegurando que tienen una clara visión del final desde hace tiempo. Prometieron una conclusión que esperan satisfaga a todos los seguidores de la serie, generando expectación y emociones encontradas entre los fanáticos.

¿De qué tratará la quinta temporada de 'Stranger Things'?

Mientras la espera por la temporada final continúa, los escritores del show han ofrecido un breve adelanto, encendiendo la imaginación de los seguidores. A través de la cuenta de Twitter de Stranger Writers, se compartió un fragmento del guion de la escena inicial de la quinta temporada, que comienza con la atmósfera de oscuridad, el sonido del viento y la misteriosa voz de un niño cantando una canción que evoca familiaridad.

¿Qué opinan los cibernautas?

Este pequeño vistazo ha desatado una ola de especulaciones sobre la identidad del niño y la canción en cuestión. Algunos sugieren que podría tratarse de una versión atrapada de una víctima de Vecna, entonando 'Running Up That Hill', una canción que resonó en la temporada anterior. Otros apuntan a momentos icónicos de temporadas anteriores, como cuando Will cantó 'Should I Stay or Should I Go' en la primera entrega.

¿Qué pasará con la serie?

Con la incertidumbre sobre la fecha de estreno debido a la huelga de actores y guionistas, este adelanto ha avivado aún más la anticipación por el gran desenlace de 'Stranger Things', manteniendo a los seguidores en vilo y expectantes ante lo que promete ser un cierre épico para esta icónica serie de Netflix.