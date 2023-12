'Los chicaneros' cumplieron 31 años de casados: derritieron a fans con emotivas fotos en pareja

Hace un par de días, 'Los chicaneros' estuvieron de celebración, porque Cristina Bravo y Nelson Botero, estaban muy felices de estar juntos luego de 31 años de casados. Por lo cual, quisieron expresar todo su amor y afirmar que están en su mejor momento y que han sido momentos mágicos ente ellos.

"Celebrando 31 años a tu lado ❤️, amor era solo una palabra, hasta que llegaste tú a darle sentido. Gracias por enseñarme qué es el amor, demostrármelo cada día y ser el amor de todas mis vidas", decía la publicación.

En el más reciente video que publicaron, estaba imitando esas frases de las madres que son épicas y más las latinas que son particulares para regañar a sus hijos. Los internautas no pudieron evitar comentar y afirmar que así tal cual se comporta su madre.

"Mi mamá nos decía, ay están muy cansadas de no hacer nada", "Yo quiero saber si nosotros tenemos la misma madre, por favor", "me siento hasta preocupada porque no hay ni un solo video que no sea igual", "Es que justo caen en el preciso instante", "Uno se ríe, pero es verdad", "jajajajajaj todas son igualitas, las cortaron con la misma tijera", dijeron algunos.