La querida presentadora colombiana Ana Karina Soto ha dejado a sus seguidores emocionados y expectantes al revelar sus anhelos de contraer matrimonio con su pareja de 10 años, el actor Alejandro Aguilar. En una interacción con sus seguidores en Instagram, Soto compartió sus sueños de caminar hacia el altar.

¿Ana Karina Soto se quiere casar?

A pesar de su larga relación y su sólido compromiso, el matrimonio aún no ha sido una realidad para esta pareja de famosos. Sin embargo, las recientes declaraciones de Soto han avivado las especulaciones sobre un posible próximo paso en su relación.

¿Ana Karina Soto la van a dejar vistiendo santos?

La presentadora, conocida por su cercanía con sus seguidores en redes sociales, no ocultó su entusiasmo al responder a la pregunta de si le gustaría casarse. Entre risas y un toque de sarcasmo, compartió: "¿Ustedes qué creen? Sí, claro que por supuesto que sí, quiero que me sorprendan, yo no pierdo las esperanzas, algún día, ojalá, algún día llegue ese día".

¿Qué opinan los cibernautas?

Estas revelaciones han encendido las redes sociales, generando reacciones mixtas entre sus seguidores. Algunos expresaron sorpresa al descubrir que la pareja no había formalizado su unión, mientras que otros mostraron emoción y apoyo, imaginando el posible momento en que Ana Karina Soto luzca un traje de novia.

A lo largo de su carrera, Soto ha cautivado a la audiencia con su talento y carisma en la televisión colombiana, ganándose el cariño y la atención de miles de seguidores en plataformas como Instagram, donde comparte detalles tanto de su vida personal como profesional.

Aunque la pareja ha mantenido su relación alejada del escrutinio público, estas declaraciones han despertado el interés sobre el futuro de esta carismática presentadora y su deseo de dar un paso más en su relación con Alejandro Aguilar.