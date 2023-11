Los 10 artistas latinos del año según Billboard, clara-mente faltó Shakira

Shakira sorprende al no asegurar un lugar en el top 10 de Billboard este año.

El mundo de la música latina ha experimentado un dominio abrumador en las listas de Billboard del 2023, con artistas como Bad Bunny, Peso Pluma y Karol G liderando el camino. Sin embargo, en una sorpresa para muchos, Shakira no logró asegurar su lugar en el top 10 de los ‘Top Latin Artist’ este año.

¿En qué lugar quedó Shakira de las listas de Billboard del 2023 ?

A pesar de su indiscutible impacto en la industria musical a lo largo de los años, Shakira se ubicó en el puesto No. 14 en la lista de Billboard, mostrando que aunque su presencia sigue siendo fuerte, no logró alcanzar los primeros puestos en este periodo en particular.

Mientras artistas como Bad Bunny continúan reinando en la cima por quinto año consecutivo y Peso Pluma se alza como la revelación del año en la música regional mexicana, la ausencia de Shakira en el top 10 es una sorpresa notable para muchos seguidores de su carrera.