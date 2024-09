Lorna Cepeda, la recordada ‘Peliteñida’ de Yo soy Betty, la fea, es mucho más que una cara familiar de la televisión colombiana. Su historia, marcada por un doble cambio de nombre, revela una fascinante travesía de autodescubrimiento y reinvención tanto en su vida personal como profesional.

Nacida en Cartagena, Colombia, Lorna María Cepeda Jiménez creció rodeada de arte y talento. Su hermana mayor, Angie Cepeda, ya era una estrella consolidada en el mundo del cine y la televisión. Sin embargo, Lorna eligió un camino diferente al principio: el modelaje. Este desvío le permitió forjar su propia identidad y evitar las inevitables comparaciones con su hermana.

Aunque el modelaje le permitió destacarse, pronto Lorna descubrió que su verdadera pasión era la actuación, marcando el inicio de una carrera prometedora en la pantalla chica. Pero este primer paso sería solo el comienzo de una serie de transformaciones que definirían su vida.

¿Por qué Lorna decidió cambiarse el nombre a Lorna Paz?

A medida que su carrera despegaba, Lorna Cepeda enfrentaba una difícil decisión: cómo construir una identidad que no estuviera atada a las expectativas vinculadas a su apellido familiar. Así, en un giro sorprendente, decidió adoptar el apellido de su entonces esposo y mánager, Eduardo Paz, convirtiéndose en Lorna Paz. Esta decisión fue más que un simple cambio de nombre; fue una estrategia deliberada para diferenciarse y establecerse por sus propios méritos.

En una entrevista de 2001, Lorna explicó su elección: “Si me dejaba el apellido Cepeda, iban a decir que por ser hermana de Angie todo me era más fácil. Así que me puse el apellido de mi marido, Eduardo. Él es argentino.” Este cambio le permitió alejarse de las comparaciones y crear un espacio profesional propio.