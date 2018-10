Lorena Meritano volverá a operarse por un nuevo tumor

La actriz colombo-argentina Lorena Meritano se ha destacado por ser un referente de valentía en la lucha contra el cáncer, tras enfrentar durante años esta dura enfermedad que la atacó agresivamente.

Meritano conoció en junio de 2014 que padecía cáncer de seno y, desde ese momento, emprendió una lucha para hacerle frente a esta enfermedad y no dejarse ganar la batalla, pese a que en varias oportunidades se pensó que el cáncer saldría vencedor.

La actriz luchó por su salud y su vida durante dos difíciles años en los que sus transformaciones físicas evidenciaron las recaídas y tratamientos a los que fue expuesto su cuerpo. Sin embargo, Lorena no se rindió y decidió mostrar al mundo cada paso que dio en ese proceso y alentar a quienes padecen esta enfermedad a tener confianza y motivación para superarla.

Uno de los refugios de Meritano en su proceso de recuperación fueron las redes sociales, a través de las cuales la actriz se acercó a sus seguidores y dio a conocer más afondo sobre su enfermedad y las etapas de su vida en medio de esta lucha.

En 2014 Lorena Meritano anunció victoriosa: “estoy limpia” -explicando que su cáncer había sido curado– aunque las secuelas de esta enfermedad aún la persiguen y, pese a su fe, logran despertar de nuevo el temor en la actriz. Es por esto que, bajo recomendación de los médicos, continúa haciéndose constantes chequeos (cada tres y seis meses) para tener controlada la situación y evitar el avance de algún posible nuevo tumor.

Pero, pese a los cuidados y todo buen pronóstico, recientemente los exámenes arrojaron un resultado no tan alentador al detectarse un nuevo tumor en su cuerpo. La actriz dio a conocer esta noticia a través de sus redes sociales donde expresó una vez más su positivismo y ganas de salirle ganadora al cáncer.

En un principio Lorena contó a sus miles de seguidores que le detectaron un nuevo tumor por el que le realizarían otros exámenes para descartar que sea maligno.

Llevo unos días complicados con un nuevo tumor y hoy me explicaron que parece no ser malo, después de evografias, resonancia, visita a varios médicos, angustia, insomnio, dolores, etc.

Me lo van a extirpar en enero para tranquilidad de todos.

— Lorena meritano (@LorenaMeritano) 30 de octubre de 2018