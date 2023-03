Lorena Meritano también le respondió de Carolina Cruz: "No parecemos hombres"

Lorena Meritano no quiso callar y le respondió muy contundente a Carolina Cruz.

Carolina Cruz sigue estando en tendencia por toda la polémica que han generado sus comentarios. Recientemente, se refirió acerca de las mujeres que se retiran los implantes en el busto. Dijo una frase en pleno en vivo y más de una celebridad no estuvo de acuerdo. Esto fue lo siguiente que dijo:

"No, entonces, mi depresión es lo que yo tengo. Entonces pues se sacó las puchecas, quedó como un hombre, así plana como una pared, con una cicatriz horrible. Pero no, sigo deprimida, sigo con depresión, me levanto enferma", dijo Carolina Cruz.

Las palabras que dijo Carolina le están dando la vuelta al mundo, ya que, más de una famosa se ha pronunciado. Angeline Moncayo, Norma Nivia, 'Tuti Vargas', 'Mabel Cartagena', Kristina Lilley, decidieron hablar al respecto en medio de la polémica.

Ahora bien, Lorena Meritano, la modelo y presentadora de 52 años, también quiso hablar al respecto. Mostró su cicatriz para responderle a Cruz.

Luego de haber sufrido cáncer de mama y de pasar por una situación complicada, dejó ver cómo le quedó luego de la polémica de la famosa presentadora.

"'Mujeres planas y con cicatrices horribles' por la causa que sea no parecemos hombres ni mucho menos. Una tet* no te define como mujer, una cicatriz puede ser hermosa. Información, respeto, solidaridad, amor por el prójimo y empatía son necesarias en esta vida", expresó.