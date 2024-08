Radamel Falcao García se unió a la escuadra de Millonarios en julio de este año, por lo cual, toda su familia tuvo que mudarse a Colombia por primera vez. El samario está casado con la cantante argentina Lorelei Taróny juntos son padres de cinco niños: Dominique, Desiree, Anette, Jedidiah y Heaven.

Allí, Tarón reveló que se enamoró de Radamel Falcao por “su vida, por su corazón y por compartir la misma fe” en Dios, pero para ella fue un ‘shock’ adentrarse al mundo del fútbol en el que él siempre se ha desarrollado, pero que no tenía nada que ver con ella.

Lorelei Tarón habló de la maternidad

Sobre la maternidad, Lorelei argumentó que siempre quiso tener hijos y aunque quiere tener más, ya no puede por temas de salud.

“Soy muy fértil, gracias a Dios. Pero ya no puedo más, tuve cinco cesáreas y ya no puedo más. El médico me dijo ‘Lore, el último fue de riesgo’, por eso Heaven es un milagro. Nació un mes y medio antes, tuvo que estar en incubadora y yo tenía la pared abdominal muy delgada”, contó.

Después de ese hecho, su médico le recomendó no tener más hijos: “Yo tendría uno o dos más, amo estar embarazada, pero ya no se puede por mi salud”.

Sobre la llegada de Falcao a Millonarios, recalcó: “Ha sido un sueño hecho realidad porque todos saben que ‘Falca’ es hincha de Millonarios desde pequeño y esto es algo que ya lo veníamos pensando desde hace mucho tiempo. Teníamos ese anhelo en el corazón de venir algún día a Colombia y es muy bonito mostrarles a los niños de la cultura y de la gente, de donde es su papá”.

Sobre las costumbres colombianas, confesó: “Hay cosas en las que nos tenemos que adaptar, que son muy diferentes. Por ejemplo: ¡Uy! La madrugada de los colombianos ¡Es tremendo! [risas]. Yo digo: ‘No, no, no’. Los colegios tan temprano, digo: ‘¿Por qué comienzan tan temprano los colegios?’. Pero bueno, al final te adaptas, te tienes que acostar más temprano”.

