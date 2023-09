Lo que opina Ozuna de usar ropa de marca chiviada, ¿es de pobre?

Ozuna se confesó sin pelos en la lengua de lo que opina de la ropa y accesorios de réplica.

Uno de los temas que más se mueve en el mundo del género urbano, es la moda y el estilo de los seguidores de este género, que aunque empezó siendo muy para "los chicos del barrio", la elegancia y extravagancia de la moda ha llegado hasta muchos de ellos.

Con diferentes marcas de reconocidas y prestigiosas casas de moda y glamour se visten los artistas hoy en día, trasladando la idea de vestir de la misma manera a sus millones de fans en el mundo, pero no todos pueden acceder a tan costosas prendas de ropa. Por eso, en medio de una entrevista, Ozuna confesó qué piensa de la ropa réplica.

Opción que muchos utilizan para verse a la moda, sin preocuparse por un precio excesivo, a la hora de armar un buen 'outfit'.

El artista expresó en un principio, que no ve nada de malo, incluso él lo hacía cuando antes de ser famoso no tenía dinero.

"Ggente pobre, como nosotros cuando empezamos, yo me quería poner unas gafas, no las originales, pero me podía poner las de Río Piedra; yo me quería poner una gorra, no era la original, me podía poner la de Río Piedra.

Realmente no tiene nada malo, eso a lo mejor como persona te da un salto de energía de que, papi, te ves bien; que sé yo. No puedes tener la original, pero puedes tener la réplica, ¿qué importa? Póntelas y siéntete cabrón.

Agregó que cree que en realidad, es lo mismo, pues en china se hizo la original y el mismo molde se habrá usado para hacer la pirateada.