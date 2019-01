¡Llegó el momento! Sara Uribe ya está lista para el parto

View this post on Instagram

Estar embarazada me ha abierto los ojos en muchas cosas. 👶Me ha cambiado la vida, no solamente por las modificaciones físicas, que no me importan en absoluto, sino también en cuanto a las personas que tengo cerca: 💜👉le empecé a dar más importancia a lo bueno que a lo malo, comencé a evitar mensajes destructivos 💌y ya no los leo (ni siquiera por morbo), se me abrió un mundo 🌎ante mis ojos en el que solo quiero que lo positivo ingrese a mi mente y a mi corazón, 💜así que para los que desgastan sus dedos escribiéndome un sartal de cosas, mis amores: el veneno🐍 que lanzan, habla más de ustedes que de cualquier otra persona en el mundo. Y para los buenos, les agradezco desde el fondo de mi alma y mi corazón.😍 Esta comunidad ha crecido mucho y puedo decir que @jacoboguarinuribe estará lleno de amor. A.M.O.R, en mayúscula y resaltado. Los amo. . Foto: @jimmyfotos Producción: @mony_2587 y @arielcarg Maquillaje: @duvanpmakeup