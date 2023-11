Llane estrenó 'Licencia Pa Beber': letra de la canción para tomar hasta el amanecer

Letra de la canción 'Licencia Pa Beber' de Llane

Hay tela por cortar en esta historia

El rastro ojo de mi mente ha empañado mi

memoria y sigo caminando por las calles de Madrid

Evitando tomar ese bus donde la conocí

Por qué me dolió ese tiro me dio tu cóctel molotop en mi cara estalló

La hierba mal creció y me enredó, pero a punta de navaja la corté y

me soltó y ahora



Los Compas me ofrecen copas voy a los bares con fuertes rondas

de tragos y de fiesta hasta amanecer ya renové la licencia para

beber

Y ahora Los Compas me ofrecen copas voy a los bares con fuertes rondas

de tragos y de fiestas hasta amanecer ya renové la licencia para beber

no no no no no no no no no no no no

ya recena licencia para beber

Dos veces no se pisa un chicle ni

se camina por donde ya te han robado

Tampoco soy tarado

Subestimaste lo bueno que soy, pero bueno ser diablo

y mirar para otro lado por eso dije chao



Por qué me dolió ese tiro me dio tu cóctel

molotov, en mi cara estalló

la hierba mala creció y me enredó, pero a punta de navaja la corté

y me soltó y

Ahora los compas me ofrecen copas

voy a los bares con fuertes rondas de

tragos y de fiestas hasta amanecer

ya renové la licencia para beber



Ahora Los Compas me ofrecen copas

voy a los bares con fuertes rondas de

tragos y de fiestas hasta amanecer

ya renové la licencia para beber

No no no no no no

ya renové la licencia para beber