Lina Tejeiro y su "reacción" al video de Andy Rivera con Aida Victoria Merlano: "el dolor viene"

Andy Rivera y Aida Victoria Merlano tienen pegado del techo a todas los internautas, luego del video que subieron muy románticos.

Estos dos colombianos se hicieron virales en segundos, luego de que por poco se dieran un apasionado beso. Se sentía en el video la gran química que sentían en aquel momento, en donde empezaron los rumores de un posible amor entre ellos.

Por lo cual, algunos recordaron la amistad que hay entre la barranquillera y Lina Tejeiro, por lo que no les parece justo que los involucrados salgan.

Algo que llamó la atención de todo los seguidores, es que recitaron la siguiente letra e incrementaron las sospechas. "Tú llegaste con todo lo que necesito, si escucho una canción de amor vuelvo y la repito". Frases muy contundentes que pusieron a pensar a más de uno, hasta a la misma Lina.

En su Twitter se habría pronunciado con unas palabras muy fuertes y hasta dudosas para la ocasión. Por lo cual, algunos dicen que no son para Andy Rivera, pero por la situación la mayoría piensa que sí.

"Todo lo que te está sucediendo no es en vano, ese esfuerzo y dolor viene con una gran enseñanza. Puede que no sea el mejor momento de tu vida pero, es solo eso, un momento que pasará y te hará más valiente, más fuerte. Recuerda que no es la primera vez que pasas por algo así, pudiste una vez y ahora no será la excepción", dijo la actriz.