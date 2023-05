Lina Tejeiro soltó la lengua y dijo que Andy Rivera no le dio su lugar: "estaba en un segundo plano"

Lina Tejeiro se abrió con sus seguidores y reveló que no sentía como una novia, cuando estuvo con Andy Rivera.

Hay que recordar que, ha sido la relación más larga que ha tenido hasta el momento. Estuvieron juntos por nueve años, pero al parecer, Lina no se sentía como una novia durante ese tiempo.

A Calle y Poché les reveló que "nunca me dieron mi lugar, donde estaba como en un segundo plano, y yo no me sentía como lo que era: la novia. Nunca me dieron el título de la novia... Yo me lo podía dar, pero si ante todo el mundo y ante nosotros dos no me estás diciendo que soy tu novia, ¿entonces qué soy?", expresó la joven actriz.

Luego de esto, Lina Tejeiro aseguró que tiene el anhelo de encontrar a la persona que le dé su lugar, y que la ame. Asimismo, dijo que no tiene ningún afán, pero sí espera tener una linda relación.

Luego habló de su última pareja, que sería Juan Duque, pero ellos no duraron mucho. Fueron como dos meses, por lo que muchos la criticaron, pero porque para ella pasaron cosas que eran irrespetuosas. Expresó que no va a seguir soportando lo que no quiere y cortará de primera mano eso que tanto la afecta.