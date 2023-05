Lina Tejeiro se sinceró con sus seguidores y habló sobre lo mal que la está pasando luego de la extracción de los biopolímeros.

Aseguró que se operó el 12 de enero de este 2023. Indicó que todavía está fajada y tiene una espuma en la parte baja de su espalda, porque aún sigue drenando.

Sus seguidores tenían la duda de cómo se encontraba y ella abrió un espacio para que le preguntaran cualquier cosa. Y como había estado desaparecida en redes, aprovecharon para que confesara todo lo que le estaba pasando.

"La recuperación ha sido demasiado lenta, pero de mucho aprendizaje y valdrá la pena. Sí, he estado distanciada de las redes, pero he procurado estar con contacto con ustedes porque me recargan. Me siento limitada creativamente y no me puedo vestir como yo quisiera, porque debo esconder una faja que llevo puesta. Todavía estoy en curaciones", expresó Lina.

Asimismo, aseguró que aún no puede meterse al mar, a la piscina o al turco, solo estar en la ducha. Por otra parte, dijo que no podía hacer ejercicio, porque ella suda y tiene una espuma en la espalda, por lo cual debe ponerse ropa muy ancha para no verse rara.

Al finalizar, ella dijo que sentía mal porque no puede dar su 100 % y se frustra. "Hace unos 20 días estaba entrenando super juiciosa y motivada, pero me fui a Estados Unidos 10 días y volví a entrenar, comí hamburguesa todos los días", puntualizó la actriz colombiana.

En este mismo video le despejó la duda a más de uno, porque aseguró que no estaba saliendo con nadie. A pesar de estar pasando por un momento complicado, ella lo ha dado todo para seguir regia y cautivando a todos sus fans en las redes sociales.