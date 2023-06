Lina Tejeiro se refirió a sus imperfecciones y la respuesta impactó a todos: "no te dejes engañar"

Lina Tejeiro ha impactado a todos con su cuerpazo, pero esta vez dejó claro que no hay que dejarse engañar.

Ella fue muy sincera con cada uno y dijo que realmente no era como ellos lo imaginaban. "No te dejes engañar, no te dejes engañar. Yo no soy blanca soy como rosada, tengo estrías, tengo manchas, tengo fibrosis", aseguró la famosa actriz.

Lina Tejeiro es una joven que se ha ganado el corazón de todo los internautas. A diario sube imágenes de su cuerpazo y más de uno ha quedado impactado por cómo es. En las diferentes capturas, se puede ver cómo los cambios que ha tenido a lo largo de su vida la han ayudado a ser la persona que es hoy en día.

Recientemente, subió un par de fotografías, en donde deja ver lo bella que es en sus diferentes facetas. La ráfaga de fotos la acompañó con la siguiente frase: "Amando todas mis versiones".

Allí mostró todas sus facetas e impresionó por ser una mujer muy bella. Los comentarios no se hicieron esperar, luego de asombrarse por su belleza.

"Yo adoro cada versión, me caes tan bien peladita", "Usted me estresa de lo bonita que sale en todo", "Primero existes tú y después la perfección", "Será fácil tener diferentes versiónes perfectas", "La segunda me mató", "ese par de modelos están divinos carajo",