Lina Tejeiro se le midió a lanzarse de paracaídas: grabó cómo le fue

Ahora bien, luego de pasar estos difíciles días, le llegó el momento de liberar todo. Lo hizo por medio de una actividad que le da mucho miedo a varios y es el de lanzarse de un paracaídas. A través de su Instagram, reveló cómo fue aquel momento en donde hizo este reto y a los seguidores les dio escalofríos.

Algunos también se rieron, por aquel instante en donde hace varios gestos por lanzarse de paracaídas y no perdieron oportunidad para comentar al respecto.

"Y yo acá llorando de emoción ✨✨", "Yo antes de volverme a enamorar JAJAJAJJAJAJJA", "Quedamos en las mismas jajajajaja", "Brutal 🔥🔥 yo también quiero realizar ese sueño pronto", "Yo antes de salir de la casa sin que mi mamá me eche la bendición", "Si así es el video de expectativa, no me quiero imaginar el contenido", dijeron algunos.

