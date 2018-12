No se quedará callada cada vez que la critiquen o cuestionen. Sí, así lo ha hecho siempre la actriz Lina Tejeiro cada vez que es atacada por sus detractores en las redes sociales.

Y una vez más dejó en evidencia esa decisión al responder a una usuaria de Instagram que la criticó por una historia con sus mascotas y una invitación a adoptar animales.

La actriz de la Ley del Corazón fue atacada porque –aunque promovió la adopción– claramente sus perros no tienen esa condición.

“Por qué no adoptas tú uno en vez de estar comprando”, le escribió la internauta que reclamó a Lina Tejeiro.

Como era de esperarse, la actriz fue vehemente a la hora de responder: “Porque ninguno lo he comprado. Todos han sido regalos de personas cercanas. Y si los comprara a la gente no tiene que importarle, o ¿acaso yo te digo qué hacer con tu plata?”.

Y fue más allá al entregar una contundente declaración en sus historias de Instagram donde aclaró que sí hace su aporte a las fundaciones de animales abandonados.

“El hecho que yo no tenga un perrito adoptado o criollo no quiere decir que yo no apoye a ninguna fundación, refugio, o que no tenga apadrinado a ningún perrito”, aseguró.

En ese sentido, dijo hacer su contribución a los perros abandonados o de la calle a su manera. “Que no lo publique, porque ni a ustedes les interesa, ni a mí me hace mejor persona mostrar lo que yo dono o hago, no quiere decir que no los ayude o no tenga un apoyo con ellos, sencillamente porque no tengo uno adoptado”, sostuvo.

“De qué les sirve tener un perro adoptado en la casa si finalmente no están ayudando a los demás, dejan que los otros se mueran de hambre, no van a una fundación y apoyan a otros perritos que necesitan de ustedes. Seamos co-he-ren-tes por favor”, indicó.

Luego de haber respondido así, muchos internautas consideraron que Lina Tejeiro era grosera con el tono y los términos. De inmediato desestimó estar brava y dijo que simplemente quería ponerle seriedad al tema.

“Es como si esperaran que uno les contestara bien. Es como si fuera obligación de uno contestar lo que ellos quieren escuchar. ¡Ay, no, Dios mío! Este mundo está muy loco. La gente se estaba volviendo loca, ¿qué vamos a hacer?” agregó.

