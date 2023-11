A la creadora de contenido le preguntaron si deseaba o no ser madre, que ‘para cuándo el bebé’ y que le ‘apurara’ porque la estaba ‘dejando el tren’. Algunos internautas, indicaron que la actriz de 32 años ya estaba ‘vieja’ para ser mamá.

Por lo que Lina no se quedó callada y respondió: “Pues vieja no sé, no creo, es más, yo me siento todavía joven... Soy de las personas que piensa que la juventud se lleva en el alma, además procuro comer muy bien, tener un cuerpo muy saludable, una mente sana para poder llegar vieja saludable. Si después, de pronto ya estoy muy vieja y no puedo tener hijos, pues puedo adoptar y si no, no tengo hijos”.

Además, la artista agregó que un bebé podría llegar a su vida en otro momento, no ahora: “quizá más adelante, cuando tenga 36″.

Lea también: Lina Tejeiro soltó la lengua y reveló si tiene un 'arrocito en bajo'