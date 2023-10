Lina Tejeiro se atacó a llorar al recordar a su mascota Frida: una de sus perritas la consoló

"Entender la vida es difícil y entenderla sin ti, será un proceso aún más difícil. Te me fuiste Frida y aún no entiendo porqué, todo fue tan de repente. Tengo mi corazón hecho pedacitos. Extrañaré todos esos besitos que me dabas sin cansancio, tu locura y tus ojitos llenos de amor", dijo la famosa actriz de 'La Ley del corazón'.

Luego de unos días de intentar superar la muerte de su mascota, volvió a subir un video, en donde confesó estar muy triste por la partida de su Frida. “Hay días en los que extraño demasiado a Frida y es increíble cómo llegan ellos inmediatamente a consola", dijo Lina.

Mientras se ve cómo ella está llorando, una de sus perritas llegó para darle mucho amor. El animalito notaba que su mamá estaba muy triste y la consolaba. Tanto así que, quería darle besitos, pero ella le dijo que no, porque tenía bloqueador en la cara y le podía saber feo.