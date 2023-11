Lina Tejeiro sacó un kit de pestañas: ¿cuánto cuesta?

Lina Tejeiro sigo dando de qué hablar y en esta oportunidad lo hizo con el kit de pestañas que lanzó hace un par de días. Algunos la han criticado, porque han mencionado que "Me alegra que emprendas, pero por qué no vender la pestañina individual?", "Cuando se acabe entonces toca de nuevo todo un kit? No tiene sentido".

Como también hubo otros que la felicitaron por este logro de emprender, dado que, después de una gran pérdida, este ha sido uno de los motores para seguir adelante en sus proyectos.

¿Cuánto cuesta el kit de pestañina de Lina Tejeiro?

El kit de pestañina de Lina Tejeiro tiene un costo de $140.000 y por el lanzamiento se puede adquirir sin costo en el envío. Según indican en la página, en tan solo 4 horas ya llevan más de 1.000 kits vendidos.

Además, dicen que es resistente al agua y tiene una fórmula que ayuda a cuidar y alargar nuestras pestañas. Es hecha con ingredientes 100% naturales, como el aceite de jojoba, vitamina E, aceite de almendras, colágeno y cera de abejas.

"Estos ingredientes nutrirán e hidratarán tus pestañas creando una película flexible y fina en las pestañas sin la formación de grumos", dice en la página de Lina Tejeiro. En este enlace puede encontrar mayor información del producto