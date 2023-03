Lina Tejeiro reveló si está solterita y a la orden: más de uno hace fila para conquistarla

Lina Tejeiro reveló si está recibiendo hojas de vida y darse otra oportunidad en el amor.

Por lo cual, muchos empezaron a pensar que realmente estaba saliendo y que la actriz se estaba dando otra oportunidad en el amor.

Sin embargo, todo empezó a salir a la luz luego de que el influencer le "presentara" a sus papás, a Lina. En aquel video se podía ver que no eran los familiares de verdad. Asimismo, captaron a Armando con su verdadera novia comiéndose unas hamburguesas muy 'acarameladitos'.

Al final de cuentas, los mismos colombianos confirmaron que realmente no estaban juntos. Hay que recordar que los dos tienen una amistad de varios años y nunca habían grabado videos. Por lo cual, se les ocurrió hacer dicha dinámica y entretener a sus seguidores.

Recientemente, Lina quiso hablar a sus fans, es decir, tener un espacio de preguntas para resolver todas sus dudas. Unos le preguntaron si tiene novio y si se habla con alguna expareja. La actriz de 'La Ley del corazón' aseguró que no y que "soy de las que termina una relación y bloquea".

Sin embargo, algunos le recordaron que hay un novio que no ha borrado a Andrés Felipe Rivera, más conocido como 'Andy Rivera', con quien duró más de nueve años.

Asimismo, aseguró que si ella no se siente bien, se aparta de ahí. "Si no me da lo que espero, solo finalizo la relación", aseguró Lina. Además, también le preguntaron sobre si quiere ser mamá y aclaró que aún no tiene afán, y que no ha encontrado esa persona que despierte su instinto maternal.