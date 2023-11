Lina Tejeiro quiso hacer una reflexión, pero terminó confundiendo a varios

Recientemente, volvió a hacerlo y escribió el siguiente mensaje. “Cuando sabes lo que vales, dejas de dar descuentos”, expresó la expareja de Andy Rivera.



Los internautas no pudieron evitar comentar al respecto. Hubo opiniones divididas, ya que algunos estuvieron de acuerdo con lo que dijo Lina, pero también hubo quienes no entendieron a lo que se refería con dicha frase.

Te puede interesar: Lina Tejeiro soltó la lengua y reveló si tiene un 'arrocito en bajo'



“No entendí, no porque malinterprete sino que no tiene sentido”, “Ahora es un artículo en rebajas”, Vale lo que valen las cirugías que se ha hecho”, “Ahora es artículo de todo a 5mil”, “mujeres así no crean que tengan valor solo material y bailan por la plata”, dijeron algunos seguidores.



Hay que recordar que, recientemente, Lina Tejeiro abrió su corazón y habló sobre si está con alguien o se está dedicando tiempo para ella. Confesó que realmente no tiene ningún 'arrocito en bajo' y que por el momento no está saliendo con alguien. Afirmó que no ha encontrado a nadie que le llene completamente, pero que cuando lo consiga, pondrá toda la ficha para tener una linda relación