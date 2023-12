Lina Tejeiro mostró parte de su decoración navideña, pero su bolso se robó toda la atención

Con el paso de los días, Lina se ha fortalecido en medio de esta situación. Ha compartido diferentes fotos con mensajes emotivos para mantener presente a su mascota en todo momento.

Además, ha llamado la atención por su belleza. Hace unas horas, publicó una foto desde su casa posando frente al árbol de Navidad. Lo llamativo no solo fue la decoración navideña, sino también un par de fotos con los momentos más significativos del año.

Lee también: Juan Duque dice si le dedicó canción a Lina Tejeiro en nuevo disco

Aunque fue muy hermoso, lo más destacado fue el bolso en forma de caja de herramientas, mostrando su estilo y cómo lo combina con diferentes prendas. En esta ocasión, llevaba una falda negra, unos tenis de varios colores y una blusa bastante corta que mostraba su abdomen perfecto.

Los internautas no perdieron la oportunidad de comentar, afirmando que es una mujer muy bella. "¿Para dónde va con esas herramientas?", "Muero por esa falda divina ❤️", "Siempre he amado los tenis y siempre he dicho que nos podemos ver bellas", "Lindo outfit 😍, generando nuevas tendencias", expresaron algunos.