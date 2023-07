Lina Tejeiro le habría enviado indirectazo a su ex, pero confundió a más de uno ¿Andy o Juan?

Al parecer Lina Tejeiro no ha podido olvidar a su expareja, pero sus seguidores quedaron confundidos.

Lina Tejeiro ha confesado, en diversas ocasiones, que no la ha pasado muy bien en sus relaciones. La última que tuvo fue con Juan Duque, pero las cosas no salieron como ellos esperaban y todo se terminó muy rápido. Antes de él fue Andy Rivera, con quien duró 9 años. Allí vivieron varios momentos lindos, pero decidieron separarse.

La reconocida actriz ha seguido con su vida y ha demostrado que está más fuerte que nunca. Sin embargo, a veces lanza uno que otro indirectazo en sus redes sociales y más de uno no sabe a quién le escribe esos mensajes. Recientemente, publicó Threads, la nueva red social que está ligada a Instagram, en donde se puede publicar todo lo que uno quiera en los estados.

Allí, Lina escribió "Te bloqueé hasta en Spotify" y esto causó que muchos seguidores se confundieran. Hay que aclarar que Andy Rivera y Juan Duque son cantantes, por lo cual, no se sabe para quién era aquellas palabras. Más de uno le dijo que le ayudaba a superarlo y hasta le dijeron que estaba traumada.

"Muy fuerte", "Yo te ayudo a superarlo", "Hasta de Pinterest", "Qué tengo qué hacer para que me perdones", "Pero no por aquí, qué hiciste", "Nos confundiste, no se sabe si es Andy o Juan", "La relación menos tóxica, be like", "Pobre Juan", "En todo lado, menos en tu corazón", "A poco sí tilín", "Yo que todavía no sé cómo cerrarle la sesión en el cel de él", dijeron algunos.

Lina ha sorprendido a todos por su gran físico y por el cambio que ha tenido en los últimos meses. Hace poco publicó unas fotos en bikini y dejó con la boca a abierta a más de uno, porque tiene tremendo cuerpazo. Allí resaltaron sus 'chichis' y sus 'pompis' y la mayoría quedó embobado por cómo está.