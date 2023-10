Lina Tejeiro le 'cantó la tabla' a hombre que la criticó por no tener pareja

Ahora bien, Tejeiro sube contenido a TikTok. En donde no solo postea todo lo que tiene que ver son su vida, sino también audios sobre comedias, que replica e imita. Algunos dicen que ella es la verdadera estrella de esta red social.

Recientemente, quiso abrirse con sus seguidores, y allí habló de lo que le dijo un hombre, quien e cuestionó sobre la soltería de la actriz de 'La Ley del corazón'. Esto fue lo que dijo Lina.

“Qué lo hace pensar a él que yo estoy sola por jodida y no por elección. De hecho, yo estoy soltera porque tengo muy claro el tipo de persona que quiero a mi lado y hasta el momento no ha llegado porque si se tratara de salir con cualquier pendejo, hace rato hubiera salido con él, pero no es eso", expresó Tejeiro.

Los fans estuvieron de acuerdo y hasta la famosa familia 'Los Escachaitos' le comentaron. Los internautas tampoco perdieron la oportunidad de dejarle un mensaje de apoyo.

"Muy bien eso se llama autoestima y amor propio", "Así es amor, mejor estar solo que mal acompañado", "Excelente publicación! Y no estás sola, nos tienes a nosotros", "Totalmente cierto, mejor sola que mal acompañada", dijeron algunos.