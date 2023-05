Lina Tejeiro hipnotizó a sus fans al mostrar tremendo 'duraznote': dejó ver su tatuaje más sexy

Lina Tejeiro sorprendió con una foto, donde solo está tapando con una toalla ¡Qué cuerpazo!

La actriz colombiana hizo una dinámica de preguntas, en donde le pidieron varias foticos. Primero le solicitaron una de su cuerpo entero, en donde se le ve casi todo y las redes estallaron por lo bella que se veía. Luego, a Lina Tejeiro le pidieron unas de su infancia, otras muy sensuales, bailando graciosamente cuando niña, en la playa, entre otras.

Lina ha demostrado que es toda una mujer empoderada y regia. Sin embargo, en las últimas horas se ha sincerado con todos sus seguidores. En donde ha revelado que su expareja, Andy Rivera, no le dio su lugar y que para ella, estaba en un segundo plano. En una entrevista que le hicieron las influenciadoras, Calle y Poché.

Allí reveló que la ha pasado muy mal con sus anteriores relaciones, en especial la de Rivera. Los famosos duraron nueve años, pero había cosas que no estaban bien y decidieron ponerle fin a su mor. En medio de esto, ella aseguró que nunca le dieron su lugar "donde estaba como en un segundo plano, y yo no me sentía como lo que era, la novia".

Además, dijo que "Nunca me dieron el título de la novia... Yo me lo podía dar, pero si ante todo el mundo y ante nosotros dos no me estás diciendo que soy tu novia, ¿entonces que soy?"