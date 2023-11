Lina Tejeiro fue la sensación al disfrazarse con sus mascotas, ¿cuál fue tu favorito?

Lina Tejeiro ha dado de qué hablar recientemente, luego de que confirmara que su perrita Frida se murió. Ella no entendió qué fue lo que pasó, porque todo ocurrió de un momento a otro.

Esto fue lo que dijo en su más reciente publicación sobre su mascota. "Entender la vida es difícil y entenderla sin ti, será un proceso aún más difícil. Te me fuiste Frida y aún no entiendo porqué, todo fue tan de repente. Tengo mi corazón hecho pedacitos. Extrañaré todos esos besitos que me dabas sin cansancio, tu locura y tus ojitos llenos de amor".

Luego de unos días de intentar superar la muerte de su mascota, volvió a subir un video, en donde confesó estar muy triste por la partida de su Frida