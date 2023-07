Lina Tejeiro dejó embobado a más de uno al mostrar sus 'chichis' en top muy ajustado ¡Está que arde!

Lina Tejeiro sigue enamorando a todos los seguidores con su cuerpazo.

Además, mostró la cantidad de poses que puede hacer para varias imágenes. En las capturas quedó uno de sus perritos y los fans se emocionaron más. Se mostró lo más natural que se podía y que con trabajo, se puede lograr tener un abdomen envidiable. También unos pechos bien lindos, que son la envidia de muchas.

Los comentarios nos se hicieron esperar, luego de que subiera esta ráfaga, en donde está más bella que nunca. Algunos dicen que se ve como toda una diosa griega.

"A Hollywood le falta alguien como tú", "Si se pone un verraco costal le queda bien jajaja", "10 fotos y todas mamasita 😌", "Estás fuera de concurso😍", "La belleza no se improvisa ni se oculta", "Carismática polifacética y sensual, que más se le pide", "En todas, perfecta cómo siempre", "Me encantas, me fascinas ❤️", dijeron algunos.

La reconocida actriz ha utilizado sus redes sociales para mostrar todos sus problemas y hasta aseguró que quiso tomar una decisión fatal. Además, confesó que ella pasó por un momento muy crítico por todo el tema de los biopolímeros.

A pesar de no ha tenido unos buenos días, ella ha seguido luchando para poder estar bien y que las mejores cosas lleguen a su vida.Por lo que, se ha abierto más con sus seguidores y hasta ha mostrado lo mejor de ella. Que a pesar de que la critiquen por diferentes razones, ella sigue ahí fiel a sus fans que tanto la quieren