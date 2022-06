Es así, que la oriunda de Villavicencio, no dudó en llenar de elogios al hijo del cantante Jhonny Rivera y declaró que “siento una gratitud inmensa por él (Andy Rivera), por lo que vino a mostrarme, porque fue un buen maestro. Lo voy a querer por el resto de mi vida, pero es una página que hay que pasar, que hay que soltar”, reconociendo el gran cariño que tiene por el cantante.

Sin embargo, en una parte de la entrevista hubo un hecho particular, ya que mientras Lina Tejeiro sacaba fotos de las personas más importantes en su vida y a su vez iba dedicando palabras conmovedoras revelando de quien se trataba. Con mucho cariño y lágrimas habló de su hermano, sus papás, del fallecido estilista Mauricio Leal, y cuando apareció la fotografía de Andy Rivera, la actriz reconoció que entre ellos se dio una reconciliación, pero que volvieron a terminar su relación unos meses atrás.

Aunque no dijo las causas de la nueva ruptura amorosa, Tejeiro reconoció que estuvieron juntos en Miami en febrero como se había especulado en redes sociales, pero que, pese al esfuerzo de volverlo a intentar, la actriz reconoció que definitivamente esta historia ya llegó a su fin.

“Yo le agradezco por todo lo que ha hecho y por lo que fuimos. Realmente hasta hace poco finalizó la relación, estuvimos juntos hasta marzo tratando de reconstruir. Sí, estábamos juntos, otra vez intentándolo; estábamos en Miami y si queríamos escribir una historia que tuviera un final feliz”, resaltó.

Es así, que la actriz acabó con todos los rumores de una relación más prolongada con Rivera y señaló que “uno no puede remar contra la corriente y si no es de tu talla, no lo fuerces”.

Esto trajo repercusiones en todos los internautas quienes no dudaron en hacer todo tipo de comentarios, en el que resaltaron la madurez de Tejeiro tras sus revelaciones.