La actriz asegura que le da mucha pena con los chicos que le acercan.

A través de sus historias de Instagram, la también influencer contó a sus más de 10 millones de seguidores que al momento de retirarse los aretes empezó a sentir un fétido olor, que en efecto provenía de las perforaciones en sus orejas.

Al contar su historia, reveló que su cuñada le confirmó que las orejas le olían muy mal, entonces la actriz contó que ese olor a "cul#" es por los accesorios que usa.

En medio de su reflexión, Lina Tejeiro contó que le da pena cuando de pronto alguien la saluda y se le acerca a la oreja o cuando un hombre baila con ella pegadito, pues piensa que le puede percibir el olor. Sin embargo, aceptó la situación con humor.

"Muchos me están diciendo que tan bonita y todo, pero esas orejas le huelen a c#lo. Mira por estos días yo no estoy escuchando ni mier## yo creo que por eso me huelen así", dijo.

Aun así, otras seguidoras le confesaron que a ellas les pasa lo mismo y aprovechó para compartir algunos tips que le hicieron llegar para combatir el olor desagradable.

Recomendó aplicarse desodorante en spray o untar las orejas con un poco de alcohol, ayudándose de un algodón.