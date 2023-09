Lina Tejeiro atraviesa una difícil pérdida: Murió una de sus mascotas

"Lo sentimos muchísimo 😢", "es un dolor muy grande", "Te abrazo muy fuerte ❤️🙏🏼", "ay Dios mío mucha fuerza… qué triste 😢", "Ese dolor, ese vacío que queda será difícil de llenar, fue tu compañera", "Qué dolor, lo siento muchísimo", "Pero si ella estaba muy joven🥺", "Bebé😢😢😢 Te acompaño en tu dolor 💔💔💔🤎", "Solo quien hemos perdido una mascota podemos entender", "Ay hermosa llore , tu tranqui que sabe que la amaron mucho".

Muchos acompañaron a todos en este dolor a la famosa actriz. Algunos se preguntaron qué fue lo que pasó, porque fue todo de un momento a otro.

Además, Lina Tejeiro puso un emotivo mensaje, en donde s preguntaba el porqué se fue esta criatura y no sabe cómo decirle a sus otros perritos que su hermanito murió. "Da Vinci, Neruda, Romeo, Coco y Kimmy".

"Como voy hacer para levantarme y no verte. Solo le pido a Dios que me llene de fortaleza para superar que ya no estás aquí. 🐶 Te amo y te amaré por siempre mi loquita. 😭💔", expresó la recordada actriz de 'Padres e Hijos'. Hay que recordar que la expareja de Andy Rivera siempre postea todo lo que hace con sus perritos y los divertidos momentos que pasan.