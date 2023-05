Lina Tejeiro antes de ser famosa: trabajó como mesera en Argentina

Lina Tejeiro decidió hacer una pausa en su carrera, pues no le estaba yendo bien como actriz, además su mamá se estaba separando y ella había terminado su relación con Sebastián Vega, situaciones que la motivaron a abandonar Colombia.

En Argentina no le fue muy bien, pues la mujer asegura que entró en depresión, pues aunque trabajaba duro no le pagaban muy bien porque no tenía papeles.

Lejos de ser la actriz conocida en Colombia Lina trabajó como mesera en Argentina, una situación con la que a veces se sintió incomoda, pues la reconocían como 'Zammy', un personaje de una telenovela.

En medio del recuerdo, una seguidora le escribió: "Una amiga y yo te conocimos en Argentina cuando trabajas en un restaurante", a lo que Lina Tejeiro también añadió que vendía ropa, pues al parecer, a la joven llanera no le da pena hablar de su pasado.