Lina Tejeiro y las inseguridades que tuvo con su cuerpo

Lina Tejeiro en muchas ocasiones ha compartido varios aspectos de su vida personal, como el gran amor que tuvo con el cantante Andy Rivera y su sólida amistad con Greeicy. Sin embargo, hasta hace muy poco quiso contar a sus seguidores las diferentes luchas que tuvo para aceptarse a sí misma.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió un emotivo video en el que expresó que su cuerpo no le gustaba: "La relación más tóxica la tenía conmigo, vivía en guerra con el espejo... Inició cuando yo tenía 12 años, a esa edad ya odiaba mi cuerpo, lo odié tanto que quise cambiarlo todo".

Agregó que sufrió delicadas enfermedades y que su salud estuvo en riesgo: "A mis 14 años me diagnosticaron anorexia y bulimia. A mis 16-17 años me hice mi primera liposucción, a mis 21 años me hice una reducción en mis senos, a mis 24 años me inyectaron biopolímeros en los glúteos".

Su salud se vio afectada por los biopolímeros y a sus 29 años le hicieron la primera extracción de los mismos y a los 31 años la segunda.