Letra de la canción 'Procura' de Maluma

Oh, no

Ay, yeah-yeah-yeah-yeah-yeah

(Ay, yeah)

Hoy visité tu perfil

No te dejas de mentir

Diciendo que él te tiene feliz

Y en un estado, escribiste que

Por fin, encontraste alguien

Que te quiere, que te ama, te presume y te valora

No como esos que abandonan

Y a mí eso me suena indirecta, no me olvidas

Procura no pensar en mí

Cuando estés en su cama

Y yo tampoco pienso estar así

Haciéndolo con otra y pensando en tu cara

Procura no pensar en mí

Cuando estés en su cama

Y yo tampoco pienso estar así

Haciéndolo con otra y pensando en tu cara

Loquita por mí, loquito por ti

Esos romances que nunca se olvidan

Loquita por mí, loquito por ti

¿Por qué aparentas algo que no sentías?

En el parque nos comíamo'

Qué chimba la pasábamo'

Un vinito que nos dábamo'

Mientras los dos prendíamo'

Ya deja el misterio

Con él no es nada serio

Vente con Don Juan

Que yo sé que tienes criterio

Eso quiere decir que no tenemo' que obligarnos

Y aún mueres por mí, aunque todos tus captions digan lo contrario

Procura no pensar en mí

Cuando estés en su cama

Y yo tampoco pienso estar así

Haciéndolo con otra y pensando en tu cara

Procura no pensar en mí

Cuando estés en su cama

Y yo tampoco pienso estar así

Haciéndolo con otra y pensando en tu cara

Loquita por mí, loquito por ti

Esos romances que nunca se olvidan

Loquita por mí, loquito por ti

¿Por qué aparentas algo que no sentías?

Eso quiere decir que no tenemo' que obligarnos

Y aún mueres por mí, aunque todos tus captions digan lo contrario