Marc Anthony y Pepe Aguilar estrenaron su canción 'Ojalá Te Duele' en los Premios Billboard.

En la alfombra azul llegó muy contento Marc junto a Nadia Ferreira, quienes ya tienen una niña. Los dos llegaron como la pareja linda que son y se robaron toda la atención por sus vestidos. Ella usó uno verde lima e impactó con su belleza y él un traje negro bien elegante.

Ha sido una noche llena de música, en donde todos los artistas han dejado impresionados al público. Están muy felices de compartir con sus fans estos logros que han obtenido.

Letra de la canción de Marc Anthony y Pepe Aguilar

Me hablaron de ti

Me dijeron que ya no te va muy bien

Que has tratado, pero no eres feliz

Que te arrepientes de haberte ido con él

Y ahora te das cuenta

Que cambiaste mi amor por interés

Que las cosas no se hacen a la fuerza

Por eso todo te salió al revés



Ojalá te duela

Ojalá que llores como un día yo lloré

Para que aprendas lo que es amar a una persona

Y que te rompan el corazón después

No te deseo mal

Ni te guardo rencor ni te odio

Ya lo nuestro llegó a su final

Y no tiene segunda parte este episodio

Ojalá te duela

Ojalá que llores como un día yo lloré

Para que aprendas lo que es amar a una persona

Y que te rompan el corazón después



Mejor quédate con él

Que conmigo ya lo perdiste todo

Y que Dios te perdone

Porque yo no te perdono



¡Eso!¡Ya, ajajai!

Compórtate, Marco Antonio

¡Échele ganas!



Ojalá te duela

Ojalá que llores como un día yo lloré

Para que aprendas lo que es amar a una persona

Y que te rompan el corazón después



No te deseo mal

Ay, ni te guardo rencor ni te odio

Ya lo nuestro llegó a su final

Y no tiene segunda parte este episodio



Ojalá te duela

Ojalá que llores como un día yo lloré

Para que aprendas lo que es amar a una persona

Y que te rompan el corazón después



Mejor quédate con él

Que conmigo ya lo perdiste todo

Y que Dios te perdone

Porque yo no te perdono