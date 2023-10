Letra de 'Mónaco', la nueva canción de Bad Bunny donde menciona a varios famosos

Bad Bunny tiene a todos pegados escuchando su nuevo álbum 'Nadie sabe lo va a pasar mañana'.

En aquel nuevo sencillo habla de Lionel Messi, Diego Maradona, Eladio Carrión, John Lennon. Además, también puso a dos estrellas de la actuación como Leonardo Di Caprio y la famosa colombiana Sofía Vergara.

Hay que resaltar que, Bad Bunny dijo que no volvería hacer más música hasta el 2024. Por lo cual, hizo el último álbum de este año, por ello fue uno de los esperados del momento. Sus fanáticos quedaron impresionados, porque decidió hacer historia con su música y así lo demostró en los Premios Billboard.

En donde fue sorprendido en medias y pantaloneta, antes de recibir uno de los galardones más importantes del momento, 'Artista del año'. Ha descrestado a todos con sus canciones que llegan al corazón.

Bad Bunny: letra de 'Mónaco'

Dime (Ey; dime), dime, ¿esto es lo que tú quería'?

Yo soy fino (Uh), esto es trap de galería

Tú eres un charro, Rocky "The Kid", una porquería

Yo un campeón, Rocky Marciano, Rocky Balboa, Rocky Maivia

Tengo la ruta, tengo la vía, sí, tengo la vía

Los gasto de noche, facturo to' el día

Tanta plata que, que me gusta que

Me chapeen, por eso le meto a toa' estas arpía'

Ustedes no saben lo que es estar en altamar con doscientos cuero'

Que la azafata te mame el bicho en el cielo (Ey, ey)

Lo que es tirar quiniento' mil en el putero (Ey, ey, ey)

Por eso tu opinión me importa cero (Duh)

Por eso tú estás 101 en el top 100 y yo estoy primero

Ya no son rapero', ahora son podcastero'

Más que tú está cobrando mi barbero (Ey)

Chingando y viajando en el mundo entero (Ey, ey, ey), ey

[Coro]

Bebiendo mucha champaña, nunca estamos seco'

Primero llegó Verstappen, después llegó Checo

Si Pablo me viera, dirá que soy un berraco

Ustede' hablando mierda y yo y los mío' por Mónaco

Bebiendo mucha champaña, nunca estamos seco'

'Tán hablando solo', están hablando con el eco

El signo del dinero, ese e' mi nuevo zodiaco

Prende un puro, la familia está en Mónaco



[Interludio: Charles Aznavour]

Hier encore, j'avais vingt ans

Je caressais le temps, et jouais de la vie

Comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit

Sans compter sur mes jours, qui fuyaient dans le temps



[Verso 2]

Créeme, los carro' de F1 son más rápido' en persona

Sofía Vergara es linda, pero es más linda en persona (Más rica)

Lo que tú haga' a mí no me impresiona

Es como meter un gol después de Messi y Maradona

A ti no te conocen ni en tu barrio

Ayer estaba con LeBron, también con Di Caprio

Me preguntaron que cómo me fue en los estadio'

Hablamo' de la familia y temas de millonario'

Digo, multimillonario', digo, je, de billonario'

Hace rato sin cojone' que me tiene la radio

Hace rato me quité del trap, yo se lo dejé a Eladio

Uy, je, querido diario

Hoy me depositaron, a los GRAMMYs nominaron

Otra vez me criticaron y ninguna me importaron

Yo sigo tranquilo, en la mía

Don Vito, Don Beno, de los Beatle' John Lennon

A mis nieto' cuando muera les vo'a dejar cien terreno'

A toa' mis doña' las pompis y los seno'

Y a mi hater' un F40 sin los freno'

[Pre-Coro]

¿Pa' qué? Pa' que se estrellen, je, pa' que se maten

Rojo o blanco, negro mate, ¿cuál tú quiere'?

¿Pa' qué? Pa' que se estrellen, pa' que se maten (Pa' que se maten)

Que en paz descansen, yo sigo en el yate, ey (Mmm; ¡ey!)



[Coro]

Bebiendo mucha champaña, nunca estamos seco' (¡No!)

Primero llegó Verstappen, después llegó Checo

Si Pablo me viera, dirá que soy un berraco

Ustede' hablando mierda y yo y los mío' por Mónaco

Bebiendo mucha champaña, nunca estamos seco'

'Tán hablando solo', están hablando con el eco

El signo del dinero, ese e' mi nuevo zodiaco

Prende un Phillie, la familia está en Mónaco



[Outro: Charles Aznavour]

Hier encore, j'avais vingt ans

Je caressais le temps, et jouais de la vie

Comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit

Sans compter sur mes jours, qui fuyaient dans le temps