Morat: Letra de 'Demasiado lejos"

Me duele la distancia cuando tú no estás

Las fotos no le hacen justicia como tú te ves

Yo nunca olvido como tú te ves

Mensajes que sueñan con poderte tocar

No quiero mas llamadas solo te quiero abrazar

Todo es distinto y sé que tú lo ves



Y aunque es verdad

Que no hay nada peor que tener que extrañar

Mi reflejo pintado en tus ojos cafés

Yo no podría cantar sin pronunciar tu nombre

Todo es verdad

Pero eso no quita que esté a punto de enloquecer

Porque me cansé de verte demasiado lejos

De que haya un mar ahogando cada beso entre los dos

Y es que ya no aguanto ver tu ausencia en el espejo

Te estoy llamando porque muero por volver

Y si me muero es porque no te vuelva a ver



La distancia se ha salido con la suya

Si piensas que seis meses sin mirarte van a deshacer

Tres años de quererte con locura

Porque aún nos queda tanto camino por recorrer

Para mi no es opción dejarte atrás

Yo quiero quererte aunque no estás

Sin ti tengo todo que perder y ver



Todo es verdad

Pero eso no quita que esté a punto de enloquecer

Porque me cansé de verte demasiado lejos

De que haya un mar ahogando cada beso entre los dos

Y es que ya no aguanto ver tu ausencia en el espejo

Te estoy llamando porque muero por volver

Y si me muero es porque no te vuelvo a ver



Pero eso no quita que esté a punto de enloquecer

Porque me cansé de verte demasiado lejos

Y de no tener tus besos por despertador

Y es que ya no aguanto ver tu ausencia en el espejo

Te estoy llamando porque muero por volver

Y si me muero es porque no te vuelvo a ver



Oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh, oh

Te estoy llamando porque muero por volver

Y si me muero es porque no te vuelvo a ver

Oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh, oh

Te estoy llamando porque muero por volver

Y si me muero es porque no te vuelvo a ver