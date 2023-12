Lenny Tavárez se fue en contra de Anuel AA por lanzarle pullas a Karol G y él le respondió

Como si fuera poco, Anuel AA no se quedó callado y le respondió a Lenny Tavárez. “Mere cabrón arranca pal carojo a bailar como stripper”. Esto dejó impactados a todos, porque nunca esperaron esta respuesta del cantante puertorriqueño.

Luego de esto, el mismo Tavárez le siguió contestando, pero después de esto no se supo qué fue lo que pasó entre ellos. Pero lo que sí dejó claro es que los artistas quieren mucho a Karol G y la respuesta por lo buena que es en este mundo musical.

Letra de Arcángel Es Chota

'Tán apagao' y no se prenden

Van pa'l retiro Santa Cos y El Duende

Uno le tira a Bad, pero el otro de él depende

Arca le da a las mujere' y Coscu el carro en fuego les prende

Abusadore', frustrao' porque disco' ya ninguno vende

Ya los maté una ve', ahora quieren que los desentierre

Son mis puta', Coscu, pa' pegarnos le tiramo' junta'

Si buscan un cuartel en Google Maps, sale la casa tuya

Y al frente un retén como de cien patrulla'

Arca, deja el vicio 'e coca, te dije que te amarrara' las bota'

Y te pusiste las de guardia, canto 'e chota

Roncándome de calle y andas [?] de Boca

Más calle que ustede' es KAROL, yo fui el que la hice bichota

Sabemo' tu lado oculto

Andando con la doña y los nene', las pastilla' y el perico adentro del bulto

Te pusimo' a Cucaracha secuestra'o en el castillo

Le dimo' martillo y tú 'tabas caga'o llorando 'el susto

Tu mai que te defiende y siempre la maltrata'

Dizque fumando Portobello, diablo, cabrón, ¿y esa haraca?

A tu baby mama el brother le sacó la caca

Dizque el duende del género, cabrón, tú ere' mi chata, brr

Ya mismo Bad Bunny te besa

'Tás como Scarface, te huele' el tussi de la mesa

Las leyendas nunca mueren pa'l carajo

Hoy se muere La Maravilla, la barquilla y la princesa

Viviendo como en GTA, millonario con to' los cheat code'

Coscu está' apaga'o con deo' en el culo trinco

Arcángel huele y Coscu diario son treinta pali

Con razón menciona en toa' las cancione' el perico 'e Cali

Las infeccione' venerea' que le pegaste a Lali

Los supuesto' millonario' a pie, sin carro como Tali

¿Pa' qué tú menciona' a la FARC, si ello' no te respetan?

El Duende a Santa Cos le está sobando la maceta

Yo ando con mis diablo' en las mala' y en las buena'

Pasé por casa de Arca y me sonaron las sirena'

Que se muera 6ix9ine, ese chota no me da pena

Cabrón, tú era' el punch and bat de la mai de la nena

Cuando nunca estoy enfermo es cuando no hay Perco

Entre diablo' peleábamo' con cojone' yo y el tuerto

Infelices, se robaron el dinero de Kendo

Coscu te abofeteó en el Calibash, te meten en to' los concierto'

Pase de periquito)

Pa' matar la depresión que to' PR le ha da'o bicho a la mai de Austincito

Antes de los culto', Héctor te cogió de pandereta

Ya no es lo mismo, Lele no está allí con la libreta

Los partie' brokeao', la cara derretía', to'a virá' de la'o

Desde que guerreamo' la primera ve' 'tás apaga'o no te he escucha'o

El Príncipe 2 na' más suena en la casa tuya

Un millón pa' que AMIRI me prostituya

Y tu mai y tu cuña'o son unos pillo'

Tienes a tu mujer empericá' fumándote los cigarrillo'

Brr, Pasión de Gavilán

Vamo' a hablar de los threesome' que ella hizo con Gárgola' y Nicky Jam

Frabi, tu hermano menor te busca, Eyner

No le escribías preso, no le das ni un peso

Pero sí hay dinero pa' puta' y carteras Hermè'

Salió 'e prisión y no lo fueron a buscar después 'e siete año' en la Federal

Chorro 'e puerco', eso es lo de ustede'

Dale gracia' a Dio' que es música, porque si no te muere'

Hablando de mi mujer y a la tuya se lo ha metío' to' el corillo

Habla de Lali, en cara de Austincito le enlechaba tiro'

Te mordiste por la foto con Dominio

Habla de Carmen, que se parece al mono del Planeta 'e los Simio'

Dice' que estoy enfermo pa' esconderte

Nicky se encabronó porque a Janexsy le pegaste herpe'

Ahora lo va a negar en una entrevista con Chente

Va a subir prueba' 'e que está limpio, pero que recuerde

Que sabemo' que por dinero cualquiera se vende

Desenmascarando puerco', no, desenmascarando al Duende

Que escuchen tu vieja tiraera pa' Jowell y Randy

Me tiraste con la misma mierda, ya no tiene' lápiz

Mi casa es de siete millone', soy Illuminati

Empecé a comprarme tanque', por eso vendí el Bugatti

El Lambo es de un millón, tú roncando to'a tu carrera

Con el Panamera y yo me lo compré en la prisión

De tanto hueler perico te jodiste el corazón

Canto 'e chota, por concierto nunca has cobra'o un millón

Tú no llena' estadio' ni coliseo'

Lo más cabrón que has hecho en tu vida es llenar el Choliseo

En Stake me dieron ocho millone' por jugar la ruleta

A ti te dieron ocho millone' de galleta'

Coño, no me siga' hablando mierda, que cobran tus diente'

Rata humana, a Carmen le infectaste el vientre

Yosoy La AA, el diablo en persona, los tres seis

Vo'a borrarle la cara flow Rafy al que me haga un fade

Los palo' tienen cuerno' manejao' por mis demonio', brr

Chota, tú sí que ha' habla'o un par de testimonio'

Sigue aprovechándote de la inocencia de mi hijo

Que ya no es por Justin, ahora es por Austin este velorio

Canto 'e puerco, mastica pali, huele Perco

'Onde te vea vo'a ponerte la glope en el cerco

El bicho 'e Tempo es lo que tú te va' a almorzar

Tú no has visto lo que es un diablo cuando se va a endiosar

¿Tú no entiende'? Entonce', lo vo'a desglosar

Tanto asumo que te inyecta', yo ando en tu esquina de alzá'

¿Con qué finca tú va' a roncar, si eso parece allí un campo de Corozal?

Me tira' ahora 'espués que me lo mamaste en la Federal

En cualquier malla te sale un ratón

Cuenta que estaba' hablando de mí cuando te dio el ataque del corazón

Busquen los electroshock, pero que sean de perico

¿Choteándome 'e que yo seteé a quién? Tú ere' un federico, brr

Si me meten preso, ya yo sé que fuiste tú

Tragaleche, cuando hablas se te entiende glu glu glu

Soy Jordan, no pueden conmigo, y má', aunque tenga flu

Yo me aparezco de una, cabrón, yo no soy Beetlejuice

Mamón, vo'a matarte pa' que Carmen vuelva a activar la huelga que hace desde el Teodoro a Bayamón

Preferiste esperar por un juez pa' ver si hace justicia

Juzgaste a la alcohólica en Instagram y en toa' las noticia'

Pero sigues en campaña, presidente que te auspicia

Charlatán (Hipócrita), por tu maldad te salió mal el plan

Tienes cadena' tú, pero, ¿dónde están las de to' tu clan?

'Tás pela'o ('Tás pela'o), guardando el dinero que tenía' ahorra'o

¿Con quién hay guerra? ¿Contigo o con el mamón que to' te ha escrito?

Chivato, tus skinnie' son como los jeans de Young Miko

Canto 'e chota, por ti pusieron en Xposed a Finito

El video de Ocean fue pa' mandárselo a Austincito, brr

Cruzaste toa' las línea' hablando de mi familia

Voy pa' encima, recuerda que yo me sé toda tu vida

A veces 'tás tan borracho que durmiendo te mea' encima

Borrachón, ve pa' Alcohólico' Anónimo', entra en razón

De una llora' cuando se habla de tus borrachera'

Pero a escondía' 'tás texteándole a RobGz con bellaquera'

Si el brother fuera chota, conmigo nunca anduviera

Lo mencionaste y reforzaste la seguridad afuera

Se multiplicaron las patrulla' y duplicaron las sirena'

Estas Navidade' pa'l Duende no hay Nochebuena

'Tás reciclando ritmo', te llevo ajora'o

Ya hasta él 'tá arrodilla'o, y el que te escribe, cuídalo, o va secuestra'o

En la primera lo que hice fue desahogarme

Pero en esta estoy endemonia'o, tienen que exorcizarme

¿Tú sabe' cuántos cabrone' quieren matarme?

Y cuando bajo pa' la isla, el bicho tienen que mamarme

Con Bad llegaste al dealer despué' de mamarle el culo

Rata disfraza'o de humano, te gusta el blanco puro

Yo no hablo con los crackman, yo hablo con los duro'

Con las bala' arriba, peines doble' y palos sin seguro

No hay despedida pa' nadie, ya que sean las doce

El que quiera guerra, yo lo mato, yo no evito roce'

Maravilla cabrona, ya salte del closet

Te apesta la boca a mierda y tiene' leche en el bigote

Me tiras con la mierda 'e pista que le tiraste a Polaco

To' el tiempo mencionando el bicho, cabrón, si quiere' me lo saco

Mira tus video' y tus retrato'

Estás flaco, viejo y cabezón, parece' un tecato, lambebicho

Brr

¿Que giras con cojones de qué carajo, cabrón?

Tú no hace' gira de un carajo, cabrón

Tú canta' en discoteca' y en festivale', bobolón

Tú nunca ha' hecho los millone' que yo he hecho haciendo gira', bobolón

Infeliz, me cago en tu madre

Cabrón, ¿tú no te cansa' de inventarte mierda en toa' las tiraera'?

Una hablaera 'e mierda cabrona, inventándote cualquier estupide'

Que te viene a la mente emperica'o, cabrón

¿Que pai mío de qué, cabrón? Yo no tengo pai chota

¿A quién le va' a dar tiro' tú en la 181, cabrón?

Si tú lo que tiene' son un chorro 'e policía' en tu casa, cabrón

Tú y to' los tuyo' son chota', cabrón

Ustedes son de los que se buscan un problemón, y pa' no guerrar, chotean debajo 'el agua, cabrón

Le tiraste a RobGz cuando te tiró y te dijo que estaba de camino pa' tu casa

De una empezaste a chotear otra ve'

Papi, no le hable' los problema' de bandido' a las mujere'

Empezaste a hablarle a Priscila pa' que los llamara, cabrón

Por si pasa algo, pa' que chotee

Porque la calle es pa' hombre', lambebicho

No esté' involucrando mujere', que tú no tiene' jode'era, lambebicho

Te vo'a romper la cara cuando te vea, bobolón

Tú va' a ver lo que va a pasar pa' que chotee' tú y to' tu familia, cabrón

La vida es bella hasta que demo' contigo y te agarremo' po'l cuello

Si tú dice' que yo vo'a hacer una querella, ¿pa' qué tú tiene' tanto policía al frente 'e tu casa?

To' eso' federale', canto 'e chota, cabrón

Tú habla' con un bandido y a la hora sale en Xposed

Hasta con foto, cabrón

Cabrón, tú ere' chota, tú y toa' tu gente son chota', cabrón

Y to' el que te apoya es chota, cabrón

A mí me respeta to' el mundo

Y los enemigo' tienen que mamarme el bicho

Tengo más soldado' que tú

Tengo más diablo' que tú, más dinero que tú

Rapeo más que tú, trapeo más que tú

Y canto más que tú

Y escribo más que tú, cabrón, no ha' escrito ni una de tus tiraera'

Y no hable' un carajo de Pacho, que entre bandido' nos entendíamo'

Y peleábamo' y arreglábamo', y volvíamo' y peleábamo' otra ve'

Y arreglábamo' otra ve' entre bandido'

Pero tú nunca te va' a relacionar con un carajo de eso, cabrón

Porque entre bandido' y hermano', nosotro' nos decimo' la verda' en la cara

Nos guste o no nos guste, cabrón

Tú lo que anda' es con un chorro 'e mamone' que le dicen sí a to' lo que tú hace'

Y por eso es que me estás tirando y te va' a morir, cabrón

Se te va a acabar la carrera, lambebicho

To' los que me tiran, después de seis mese' se les muere la carrera, se desaparecen

Y no vuelven a pegar un cabrona canción más nunca, como Coscu, ¡jaja!

Tú menciona' a Presi, y si Presi estuviese vivo te entrara a pistolazo'

Ahora mismo pa' que siga' hablando mierda

Que en paz descanse el brother

Real hasta la muerte