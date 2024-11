Al parecer a Kate Middleton le encanta el nuevo look de su esposo, el príncipe William. La pareja asistió el pasado fin de semana a la celebración de ‘El Domingo del Recuerdo’, un evento que honra a los soldados caídos, y una lectora de labios cree haber captado a la princesa de Gales haciendo un coqueto comentario al futuro rey de Reino Unido.

En el balcón del Cenotafio, se vio a Middleton charlando con Sophie Wessex, la duquesa de Edimburgo, antes del silencio de dos minutos liderado por el rey Carlos III en la ceremonia.

Según la lectora de labios profesional Nicola Hickling, que habló con el periódico británico The Sun, Wessex le preguntó a Middleton: "¿Te gusta la barba?", a lo que esta última aparentemente respondió: "La encuentro bastante estimulante".

Kayleigh Harris, otra lectora de labios, cree que la conversación tomó otro rumbo. En declaraciones también a The Sun, Harris insiste en que Middleton en realidad dijo que la barba, que William ha lucido intermitentemente desde agosto, "nunca está del todo redondeada", pero que es llamativa.

La lectora de labios afirma que laduquesa señaló que tiene "una bonita barba" y que "ahora está mucho mejor".

Por otro lado, la hija de nueve años de Middleton, la princesa Charlotte, no estaba exactamente contenta cuando su padre estrenó su barba. “A Charlotte no le gustó la primera vez”, le dijo el príncipe William a People durante su reciente viaje a Ciudad del Cabo, Sudáfrica. “La primera vez se me salieron las lágrimas, así que tuve que afeitarme”. “Luego lo dejé crecer y pensé: ‘Espera un segundo’ y la convencí de que todo iba a salir bien”, añadió.

En el evento del domingo, la princesa de Gales deslumbró con un vestido tipo abrigo de Catherine Walker, un sombrero de Juliette Botterill y un clutch negro de Mulberry. Llevó unos pendientes de perlas y diamantes de Bahréin, que pertenecieron a la reina Isabel II.

Mientras tanto, el príncipe William lucía elegante con un traje azul real y una camisa blanca abotonada.