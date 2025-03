¿Qué reveló Laura Tobón sobre el acoso en su carrera?

En una entrevista para Sinceramente Cris, el programa de YouTube conducido por la periodista Cristina Estupiñán, la modelo y presentadora Laura Tobón compartió su experiencia con el acoso en la industria del entretenimiento. A lo largo de su trayectoria en televisión, revistas y radio, la bogotana enfrentó propuestas indecentes y comentarios inapropiados, una realidad que, según ella, afecta a muchas mujeres en el medio.

Tobón confesó que en su momento guardó silencio por miedo a represalias o a perder oportunidades laborales. “En ese momento yo no hablé, no dije nada por miedo”, expresó. Sin embargo, hoy en día invita a las jóvenes a no callar y a denunciar cualquier comportamiento inapropiado.