Laura Tobón quiso hacer reflexión sobre los influencers y le salió el 'tiro por la culata'

Además, expresó que "detrás de cada foto o video hay una historia. La vida de nosotros, las personas públicas, es mucho de cómo nos vemos y tenemos que invertirle más a este tema para vernos bien. Que tú te compares con nosotros, no está bien", dijo Laura Tobón.

Luego de decir esto y otras cosas, las redes estallaron con sus reacciones, porque dijeron que no estaban de acuerdo y que ella era una persona normal. Por lo cual, dijo que no se comparen con ella, porque era algo que no debería decir, ya que no usó los términos adecuados para referirse a aquella situación.

Yina Calderón habló de Laura Tobón

En Twitter dejaron un par de comentarios y hasta Yina Calderón decidió pronunciarse, en donde dijo que no sabía qué le pasaba a Laura Tobón. En donde dijo que no tenía nada en contra de ella y que le parecía una de las mejores presentadoras, pero se cuestionó por lo que las famosas dijo en su video.

Ella no aguantó y le dijo que estaba sorprendida y le dijo "¿qué pasó con esos semestres en la Javeriana?". En fin, se inspiró en el mensaje que dejó y hasta se burló de cada palabra que dijo Tobón.